Mit den "Kronacher Lichtblicken" wird vom 12. Februar bis 7. März 2021 eine über das Stadtgebiet verteilte Lichtkunst-Ausstellung ein leuchtendes Zeichen für Zuversicht setzen. Das innovative Konzept funktioniert auch unter Corona-Bedingungen und ist ein Mutmacher für Kronach, für die Unternehmen und für die Lichtkunstschaffenden.

Realistisch betrachtet, zeichnet sich ab, dass das Lichtkunst-Festival "Kronach leuchtet" auch im kommenden Jahr nicht stattfinden kann. Doch mit den "Kronacher Lichtblicken" hat das Team eine Möglichkeit entwickelt, Lichtkunst leuchten zu lassen - mit all den damit verbundenen positiven Effekten. Denn Licht berührt, macht Mut, schenkt Freude und Geborgenheit. Licht ist eine Kraftquelle für jeden Einzelnen und für die Region als Ganzes.

Über die ganze Stadt verteilt

"Kronacher Lichtblicke" funktionieren als punktuelle Ausstellung und damit absolut corona-konform: Lichtkunst to go oder Drive-in-Lichtkunst belebt die Innenstadt - gefahrlos! Die Highlights sind über die ganze Stadt verteilt, so dass viele die "Lichtblicke" bewundern können, ohne zu Menschenmengen zu werden.

Solitäre Lichtinstallationen ziehen faszinierte Blicke auf sich. Leer stehende Schaufenster verwandeln sich in beeindruckende Lightshow-Fenster. Im Bereich der Spitalbrücke demonstriert hochwertige Architekturbeleuchtung, wie wirkungsmächtig eine Dauerinstallation aussehen könnte.

Anerkannte Kunstschaffende

Der Plessi-Turm bildet mit Oliver Soparts Kunst- und Sponsorenmapping den Zentralpunkt der "Kronacher Lichtblicke". Überregional anerkannte Kunstschaffende werden zu entdecken sein: Die berühmten Musen-Lampen des amerikanischen Fluxus-Künstlers Benjamin Patterson werden leuchten. Der für seine oft skurrilen Skulpturen bekannte Axel Luther und der deutsche Designpreisträger Wolfgang Flammersfeld sind kunstvoll mit im Lichtspiel.

"Kronacher Lichtblicke" ist eine Ausstellung von Kronach Creativ e. V. und finanziert sich durch Sponsoring. Für Letzteres dankt der Organisator Markus Stirn ausdrücklich: "Ohne unsere treuen Sponsoren wäre diese Veranstaltung nicht möglich! Sie waren sofort von dem innovativen Konzept begeistert und sind wie wir überzeugt davon, dass es gerade jetzt nötig ist, mit außergewöhnlichen Ideen das Leben in Kronach voranzubringen."

Vom 12. Februar bis zum 7. März 2021 werden die "Kronacher Lichtblicke" demonstrieren, dass es besonders bei den momentanen Herausforderungen richtig, wichtig und möglich ist, leuchtende Zeichen der Zuversicht zu setzen. red