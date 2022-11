Insgesamt 25 Feuerwehrmänner und eine Feuerwehrfrau - davon 21 aus Frankenbrunn und fünf aus Hetzlos - trafen sich kürzlich am Feuerwehrhaus in Frankenbrunn, um dort ihr Leistungsabzeichen abzulegen. Erfolgreich waren an diesem Tag alle. 1. Bürgermeister der Gemeinde Oberthulba, Mario Götz, freute sich vor allem über die große Anzahl an Teilnehmern und die gute Zusammenarbeit der Wehren. "Hier wird Gemeinschaft gelebt", betont er. Auch die Vielzahl an jungen Prüflingen begeisterten den Bürgermeister. Und: Schon im Vorfeld wurde fleißig für die Prüfung geübt. Die vierwöchige Ausbildung der Teilnehmer übernahmen die Kommandanten der FFW Frankenbrunn, Sven Büchner (1.) und Johannes Fröhlich (2.), sowie aus Hetzlos Johannes Pfennig (1.) und Mario Kötzner (2.).

Insgesamt seien über 40 Zuschauer aus Frankenbrunn und Hetzlos dabei gewesen, freut sich Kreisbrandmeister und Vorsitzender der FFW Frankenbrunn, Torsten Büchner, über die zahlreichen Zuschauer. Abgenommen wurden Leistungsabzeichen aus allen sechs Stufen. Die Teilnehmer in der Stufe 1 (Bronze): Thomas Krampert, Mariano Umkehr, Luca Ebert, Fabian Geßner, Leon Wald. In der Stufe 2 (Silber): Karin Leuner, Johannes Kunder, Jan Seifried, Niklas Vorndran, Lukas Liebler, Noah Vonroth. In der Stufe 3 (Gold): Linus Büchner, Moritz Büchner, Fabian Diemer, Julius Scheller, Florian Döll, Patrick Fella, Christian Döll, Jonas Vonroth. In der Stufe 4 (Gold auf blau): Joannes Pfennig. In der Stufe 5 (Gold auf grün): Sven Büchner, Holger Schäfer, Alexander Zülch, Frank Försch. In der Stufe 6 (Gold auf rot): Johannes Fröhlich, Christian Ullrich.

Milena Meder