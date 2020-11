Es ist bittere Realität vieler Senioren, dass vor allem am Monatsende das Geld knapp wird und die Versorgung selbst mit dem Nötigsten schwierig ist. In Bayern ist fast jeder fünfte Mensch über 65 von Armut betroffen. Wenn dann noch eine Einschränkung der Mobilität hinzukommt, verschlechtert das die Situation der älteren Menschen noch mehr. Genau diesen Menschen will die Kooperationsgemeinschaft aus Malteser Hilfsdienst, Bamberger Tafel, Vinzenzverein und Erwachsenenhilfe der Stadt Bamberg mit den "Lebensmittelpaketen gegen Altersarmut" helfen.

Regelmäßig werden dabei Pakete mit Lebensmitteln und weiteren Gütern des täglichen Bedarfs von Ehrenamtlichen eingekauft, verpackt und den wirtschaftlich geschwächten und in ihrer Mobilität eingeschränkten Senioren nach Hause gebracht. "Wenn auch Sie Bedarf an einem solchen Paket haben, scheuen Sie sich nicht, sondern melden Sie sich gern, dann prüfen wir, ob wir Sie aufnehmen können", lädt Stefanie Hahn, Seniorenbeauftragte der Stadt Bamberg, ein; denn, so Hahn weiter, "es muss niemandem unangenehm sein, Hilfe anzunehmen."

Mithilfe und Spenden

"Als Hilfsorganisationen wollen wir für Menschen in Not da sein. Wir freuen uns über jede und jeden, die oder der uns bei dieser Aufgabe unterstützt, ganz gleich ob durch tatkräftige Mithilfe oder eine finanzielle Spende, um die Kosten für die Lebensmittelpakete zu decken", appelliert Sophia Ruß, ehrenamtliche Leitung bei den Maltesern für die Lebensmittelpakete, an die Bamberger in einer Pressemitteilung der Kooperationsgemeinschaft. red