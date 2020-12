Seit Mittwoch ist auch im Landkreis Erlangen-Höchstadt das öffentliche Leben zunächst bis Sonntag, 10. Januar, eingeschränkt. Die Dienststellen des Landratsamtes Erlangen-Höchstadt sind weiter für die Bürger da, teilt Pressesprecherin Stephanie Mack mit. Das Amt bittet allerdings abzuwägen, welche Behördengänge derzeit zwingend notwendig sind und welche eventuell auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden können. "Bitte helfen Sie mit und halten Sie sich an die Vorgaben, auch an den Feiertagen. Bleiben Sie möglichst zu Hause", appelliert Landrat Alexander Tritthart (CSU). Jede und jeder Einzelne könne mit verantwortungsvollem Handeln sehr viel beitragen, um die Lage wieder in den Griff zu bekommen. Informationen zu Öffnungszeiten, Ansprechpartnern und Terminvergabe gibt es auf der Homepage unter www.erlangen-hoechstadt.de. Zahlreiche Fragen und Antworten zu Corona und den Maßnahmen gibt es unter www.erlangen-hoechstadt.de/aktuelles/coronavirus/faq-aktuelles-geschehen/.

Die Vorgaben der 11. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (BayIfSMV) sind klar: Schulen und Kindertagesstätten sind geschlossen, es gibt nur noch eine Notbetreuung. Zahlreiche Geschäfte sind zu. Die allgemeinen Grundsätze der Hygiene und Abstandsgebot gelten weiterhin. Neu ist unter anderem die nächtliche Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr. Generell gilt, die eigene Wohnung nur aus triftigen Gründen zu verlassen. Dazu zählen neben Arztbesuchen, Einkäufen oder der Weg zur Arbeit auch Sport im Freien. Wichtig ist, die Wohnung nur zu dem genannten Zweck zu verlassen und entsprechende Einrichtungen zielgerichtet ohne Umwege aufzusuchen. Das Staatliche Gesundheitsamt Erlangen bittet, aus notwendigen Besorgungen keine Einkaufsbummel durch die von der Schließung ausgenommenen Läden des Einzelhandels zu machen Es weist darauf hin, dass die Polizei unerlaubtes Verweilen in der Öffentlichkeit kontrolliert.

Es dürfen sich maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Nicht mitgerechnet werden Kinder bis 14 Jahre. In der Zeit vom 24. bis 26. Dezember dürfen sich im engsten Familien- und Freundeskreis neben den Angehörigen des eigenen Hausstandes maximal vier weitere Personen - ohne Begrenzung der Zahl der Haushalte - treffen. Dies gilt nicht an Silvester.

Bei Gottesdiensten und Zusammenkünften von Glaubensgemeinschaften gilt währenddessen generell eine Maskenpflicht. Gemeinsames Singen ist in geschlossenen und offenen Räumen nicht zulässig, instrumentale Begleitung im maßvollen Rahmen ohne Gesang ist möglich. Gottesdienste im Freien sind möglich, solange nicht der Charakter einer Großveranstaltung erreicht wird.

Insbesondere weist das Staatliche Gesundheitsamt auf die Maskenpflicht in Handlungs- und Dienstleistungsbetrieben hin. Die Maskenpflicht besteht für Personal und Kunden in Verkaufsräumen, auf dem Verkaufsgelände, in Eingangs- und Wartebereichen vor den Verkaufsräumen sowie auf den dazugehörigen Parkplätzen. red