Eckehard Kiesewetter Stets wird hervorgehoben, welch wichtige Leistung die Vereine für das Gemeinwesen erbringen. Vor allem Politiker werden nicht müde, dem bürgerschaftlichen Ehrenamt ein hohes Lied zu singen. Müssen sie auch, denn unzählige Menschen im Landkreis krempeln die Ärmel hoch, ohne dabei aufs eigene Wohlbefinden oder eine entsprechende Entlohnung zu schauen. Einfach, weil es ihnen Spaß macht und weil sie das Leben in ihrem Umfeld lebenswerter gestalten wollen, egal ob in Sportvereinen, Chören, Musikkapellen, in sozialen, kulturellen, kirchlichen, umwelt- oder tierschützenden Vereinigungen. Paradebeispiel sind die Feuerwehren, deren Aktive freiwillig das übernehmen, was eigentlich als Pflicht ins Aufgabenfeld der Kommunen fiele. Mit Geld ist und wäre die Leistung der vielen Ehrenamtlichen nicht aufzuwiegen. "Der Einsatz unserer Vereine ist unbezahlbar", hat erst kürzlich wieder Landrat Wilhelm Schneider betont. Sie seien - oft zitiert - das "Rückgrat der Gesellschaft".