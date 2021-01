Auf den Parkplätzen der Stadtwerke Bamberg an der Löwenbrücke, am alten Hallenbad und am Luitpoldeck kann man noch bis zum 31. März des kommenden Jahres eine Stunde lang kostenlos parken. Im Parkhaus Zentrum Süd (Schützenstraße) gilt die Freiparkstunde noch das komplette laufende Jahr. Ursprünglich sollte das Angebot bereits zum Jahresende eingestellt werden, wie die Stadtwerke mitteilen.

Mit der "Freiparkstunde" bieten die Stadtwerke an vier zentralen innerstädtischen Standorten eigenen Angaben zufolge knapp 1200 Parkplätze für Kurzparker zum Nulltarif an. Fußgängerzone, Lange Straße und das Bürgerrathaus am Zentralen Omnibusbahnhof sind von hier aus mit wenigen Schritten erreichbar.

Das P+R-Angebot der Stadtwerke auf den beiden großen Anlagen an der Kronacher Straße und am Heinrichsdamm bleibt hingegen weiterhin kostenlos. Der Gratis-Service richtet sich gleichermaßen an Berufspendler und gelegentliche Besucher der Innenstadt. Ihnen stehen 800 Parkplätze am Heinrichsdamm zur Verfügung, über 400 Parkplätze an der Kronacher Straße. Beide Anlagen sind mit Elektroladesäulen ausgestattet. Und von beiden Standorten aus fahren Stadtbusse an den ZOB. red