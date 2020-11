Grau, düster, laut, Benzingestank: Ein Parkhaus ist eher kein Ort, an dem man Kunst und Kultur erwartet. Aber in Zeiten wie diesen muss man neue Wege gehen - das gilt vor allem für Kulturschaffende, die von den Kontaktbeschränkungen wegen Corona besonders betroffen sind. "Zuerst wollten wir die Ausstellung im Außenbereich meines Ateliers machen", sagt die Bamberger Künstlerin Barbara Bollerhoff. Wir, das sind sie und die Kunststudentin Katja Kropfhäuser, die zurzeit ein Praktikum bei Bollerhoff macht.

Als dann der zweite Lockdown kam, war klar, dass die beiden Künstlerinnen umdenken mussten. "Irgendwann habe ich gesagt: Wir könnten eigentlich eine Parkhaus-Ausstellung machen", sagt Barbara Bollerhoff. Sie hat gute Kontakte zum Ertl-Zentrum, fragte dort bei der Marketingabteilung an - und stieß auf offene Ohren. Außer dem Kaufhaus im Gewerbegebiet Laubanger fanden sich noch eine Reihe weiterer lokaler Unternehmen als Sponsoren für das Projekt.

Und so heißt es am heutigen Freitag und am Samstag im Parkhaus des Ertl-Zentrums ganztägig "Drive thru and remember", "Fahre durch und merke es dir". Die ausgestellten Werke sind von einem Vorhang, einer Maske, verdeckt. Wer reinkommt, erhält eine künstlerisch gestaltete Eintrittskarte und eine kleine Wundertüte mit Knabbereien - alles kontaktlos.

Thema der Ausstellung ist "Was wir vermissen". Und das ist in der Corona-Zeit eine ganze Menge: Urlaubsreisen, Besuche bei der Oma, große Familienfeiern, spontane Treffen mit mehreren Freunden, unbekümmerte Shoppingtouren ohne Maske und Abstand. Barbara Bollerhoffs farbenfrohe Bilder und Skulpturen, die bei der Ausstellung zu sehen sind, stellen all diese Szenen dar, die vor der Pandemie ein selbstverständlicher Teil unseres Lebens waren und jetzt so irreal scheinen.

Zu jedem ausgestellten Werk werde es eine akustische Einspielung geben, sagt Bollerhoff. Auch eine Video-Installation ist Teil des ungewöhnlichen Kunstprojekts. Die Künstlerin verspricht "eine Party für die Sinne - mit einem Auto Abstand".