Die Tafeln in Deutschland geben überflüssige Lebensmittel an Menschen weiter, die über ein geringes Einkommen verfügen. Rewe unterstützte sie dabei auch in diesem Jahr wieder mit der jährlichen Benefizaktion "Gemeinsam Gutes tun. Tüte kaufen. Teller füllen". Das Unternehmen hatte seine Kunden im Oktober dazu aufgerufen, eine Tüte mit Artikeln für fünf Euro einzukaufen - und stockte diese selbst auf.

Diese Tüten kommen den bundesweit über 900 lokalen Tafeln zugute. Zum Inhalt der Tüten gehören Lebensmittel, die aufgrund ihrer langen Haltbarkeit eher selten gespendet werden, etwa Spaghetti, Kekse, Nougat-Creme, Reis und Konserven. Ehrenamtliche Mitarbeiter der lokalen Tafeln holen die gespendeten Tüten in den Rewe-Märkten ab und verteilen diese dann an die bedürftigen Haushalte.

Der Rewe-Markt in Michelau überreichte 65 Tüten an die Tafel Lichtenfels. Gemeinsam mit den Märkten in Bad Staffelstein, Ebensfeld und Sonnefeld sind so insgesamt 391 Tüten im Wert von 1955 Euro zusammengekommen.

Stefanie Renner, Projektleiterin vom Diakonischen Werk freut sich über das soziale Engagement: "Auch die Tafel Lichtenfels war vom Lockdown im Frühjahr betroffen und musste für mehr als drei Monate schließen, um vor allem die ehrenamtlichen Helfer, die sich vorwiegend im Rentenalter befinden, zu schützen und um ein Infektionsschutzkonzept zu erarbeiten. Die Bedürftigen im Landkreis traf dies sehr hart. Deshalb freuen wir uns besonders, dass wir auch in diesem Jahr wieder zusätzlich ein paar haltbare Lebensmittel verteilen und bedürftige Haushalte damit unterstützen können."

Die Tafeln und Rewe verbindet eine langjährige Partnerschaft: Seit 1996 geben die Rewe-Supermärkte und -Lager Lebensmittel, die nicht mehr verkauft, aber dennoch bedenkenlos verzehrt werden können, an die Tafeln kostenlos ab. red