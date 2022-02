Mit den Adjektiven flink, wendig, abrufbar und flexibel umschreibt die Stadt Kulmbach den Kulmbus. Der Rufbus der Stadtbus Kulmbach GmbH kommt auf Anruf oder per Buchung über das Internet, fährt alle Haltestellen nur im Bedarfsfall an und vermeidet so Fahrten ohne Gäste und überschüssige Routen.

Das Angebot ergänzt den Fahrplan des Stadtbusses, ermöglicht es beispielsweise Schichtarbeitenden oder Ehrenamtlichen, auch nach 19 Uhr mit dem öffentlichen Personennahverkehr innerhalb Kulmbachs noch von A nach B zu gelangen.

Interesse steigt ständig

"Die Verlängerung des Stadtbusverkehrs in den Abendstunden war mir ein wichtiges Anliegen. Zusammen mit der Firma Schütz haben wir den Kulmbus entwickelt und konnten ihn im vergangenen Sommer das erste Mal fahren lassen. Seitdem steigen die Fahrgastzahlen immer weiter, das Angebot stößt auf immer mehr Interesse", erklärt Oberbürgermeister Ingo Lehmann (SPD).

Aufgrund dieser Entwicklung wurde nun eine weitere Haltestelle in den Fahrplan aufgenommen: "Höferänger Ort", direkt auf Höhe des Hotels "Dobrachtal". Nach und nach, je nach Nachfrage wolle man weitere Ortsteile anbinden", so der Oberbürgermeister.

Die Haltestelle Höferänger ist gestern in den offiziellen Fahrplan integriert worden. Mehr Informationen zur Buchung unter www.kulmbus.de. red