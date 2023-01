Höhepunkt der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr in Kirchlein war die Ernennung von Rudi Steuer und Walther Partheymüller zu Ehrenmitgliedern. Vorsitzender Thomas Dembowski erinnerte daran, dass Rudi Steuer über 30 Jahre lang als Zweiter Vorsitzender und Walter Partheymüller ebenso lange als Schriftführer und Vorstandsmitglied tätig war.

Zum Ehrenkommandanten wurde Günter Eber ernannt. Neben seinen Kommandantenämtern sei er auch bis heute noch unverzichtbar, was sein Einsatz beim Feuerwehrhausbau gezeigt habe.

Weitergeführt wurden im vergangenen Jahr die Baumaßnahmen am neuen Feuerwehrhaus, das bis auf wenige Restarbeiten am neuen Aufenthaltsraum fertiggestellt ist. Im Moment wird eine neue Alarmsirene in Nähe des Sportplatzes gebaut. Eine gewisse Vorfreude herrscht laut dem Vorsitzenden auf das neue TSF-Fahrzeug, das im Frühjahr 2024 übergeben werden soll. Kommandant Thomas Erhardt konnte berichten, dass seit der letzten Hauptversammlung 2019 elf Übungen abgehalten wurden, die immer gut besucht gewesen seien. Auch gab es elf Alarmierungen in diesem Zeitraum, darunter der Waldbrand bei Emmersheim zwischen Burkersdorf und Kirchlein .

Die Kirchleiner Feuerwehr hat 30 aktive männliche Aktive und 13 Frauen. Der Verein hat weiter 25 Mitglieder und fünf Ehrenmitglieder. rodi