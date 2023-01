Der Brandschutz im Stadtsteinacher Ortsteil Unterzaubach ist gesichert: personell mit laut Kommandant Oliver Baumgärtner 41 aktiven Feuerwehrleuten sowie laut Jugendwart Markus Korzendorfer sieben in der Nachwuchsgruppe – und technisch mit einem neuen Tanklöschfahrzeug, das die Ortsteilfeuerwehr im vergangenen Jahr in Dienst gestellt hat.

Ihr bisheriges Fahrzeug haben die Unterzaubacher der Ortsteilfeuerwehr im Stadtteil Schwand überlassen. Insofern zeigte sich Vorsitzender Matthias Kummer auch ausgesprochen zufrieden mit seinem Feuerwehrverein , der sich von anderen Vereinen in einer Sache unterscheide: „Wir retten Menschen“. In diesem Sinn gaben auch Kreisbrandrat Thomas Hoffmann mit den Kreisbrandinspektoren Ives Wächter und Manuel Steinl sowie Kreisbrandmeister Alexander Reinsch der Unterzaubacher Truppe nur gute Noten. Auch die Kasse stimmt, denn von der 140-Jahr-Feier letztes Jahr ist etwas übrig geblieben, das man wieder in die Feuerwehr investieren kann.

Viele Amtsträger im Posten bestätigt

Mit den Neuwahlen der Vereinsleitung gab es wenig Veränderungen: Zweiter Vorsitzender Martin Baumgärtner stellte sich nicht mehr zur Verfügung. Das wollte Vorsitzender Kummer lediglich als vorübergehenden Vaterschaftsurlaub verstehen, der ihm unterschwellig zu überlegen gab, danach den Vorsitz zu übernehmen, den er selbst in drei Jahren eigentlich gern abgeben wolle. Zum zweiten Vorsitzenden wählte die Versammlung Sebastian Kolloch. Schriftführerin bleibt Laura Kolloch. Christian Geißler übernimmt die Finanzen, Franz Ott und Josef Batzer übernehmen die Posten als Revisoren; Beisitzer sind Harald Hempfling, Thomas Seuß, Jürgen Baumer und Pascal Schramm. Ausgezeichnet hat Landrat Klaus Peter Söllner zusammen mit Bürgermeister Roland Wolfrum in der Versammlung neun Feuerwehrleute. klk