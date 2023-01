Die Leute oben auf dem Jura , auf fast 500 Metern Höhe, sind schon besonders: Für sie ist Zusammengehörigkeitsgefühl alles. Daher ist es ganz normal, dass die Feuerwehr in einem etwa 230 Einwohner zählenden Dorf stolze 79 Mitglieder und eine starke Mannschaft von 44 Aktiven hat. Und dazu sehr verdiente Wehrmänner wie Frank Teller (staatliches Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre Dienst) sowie Winfried Hofmann, Horst Müller und Dietmar Münch (alle staatliches Ehrenzeichen in Gold für 40 Jahre Dienst), die bei der Jahresversammlung der Feuerwehr Alladorf ausgezeichnet wurden. Stellvertretender Landrat Jörg Kunstmann bezeichnete sie als Vorbilder und sagte: „Die Ehrenamtlichkeit ist unbezahlbar.“ Auch der Thurnauer Bürgermeister Martin Bernreuther gratulierte. „Ein wasserführendes Feuerwehrauto brauchen wir im Oberland, wenn wir dort leistungsfähig bleiben wollen“, betonte er zudem. Er stellte es in Aussicht, soweit die Aktiven dazu bereit seien. Kreisbrandrat Thomas Hoffmann riet der Wehr, über ein solches Fahrzeug nachzudenken.

Dass in Alladorf Kontinuität herrscht, zeigten die Neuwahlen. Alle bisherigen Amtsinhaber erklärten sich bereit, die nächsten vier Jahre weiterzumachen. Das einstimmige Votum: Erster Vorsitzender Thomas Heinz, Zweiter Vorsitzender Frank Teller, Kassier Daniel Angermann, Schriftführer Martin Kauper, Revisoren Jannik Sing und Christian Hopfenmüller. Vorsitzender Thomas Heinz bedauerte, dass das Maifest, die einzige Einnahmequelle, seit 2019 infolge der Pandemie nicht mehr stattgefunden hat. Entsprechend negativ wirkte sich das auf die Finanzen aus, wie Daniel Angermann berichtete. Zu tun gab es für die Aktiven dennoch genug, denn laut dem Kommandanten Christian Gräf „wurden wir zu fünf Ernstfällen gerufen und da sind immer genug Wehrleute dabei gewesen“.

h.w.