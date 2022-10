Bei der Dienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Neudrossenfeld wurden Kommandant Markus Schirmer und sein Stellvertreter Jan Löhr ohne Gegenstimme wiedergewählt.

Thomas Hofmann stieg zum Kreisbrandrat und Jonas Paulini zum Kreisbrandmeister auf. Landrat Klaus Peter Söllner zeichnete mehrere Feuerwehrdienstleistende für ihren langjährigen aktiven Dienst mit dem Staatlichen Ehrenzeichen in Silber und Gold aus. Für 25 Jahre wurden Uwe Linhardt, Markus Pöhner, Markus Schirmer , Tobias Schirmer und Stefan Fuchs ausgezeichnet und für 40 Jahre Detlef Kailer.

Schirmer hieß drei Neuzugänge für den aktiven Dienst in der Feuerwehr willkommen. Die Wehr zählt gegenwärtig 51 Aktive, hinzu kommen 17 Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren sowie 13 Jugendliche.

Der Vorsitzende berichtete von 53 Einsätzen, die sich auf 29 technische Hilfeleistungen und 22 Brandeinsätzen aufteilten. Die Wehr war aufgrund der extremen Trockenheit mit dem Löschen von Feldern und auch heiß laufenden landwirtschaftlichen Erntemaschinen gefordert. Daneben wurde der Übungsbetrieb nicht vernachlässigt.

Die Gemeinde habe laut Bürgermeister Harald Hübner alles getan, um die Feuerwehr gut auszurüsten. So wurde ein neues Tanklöschfahrzeug in den Dienst gestellt und ein Anbau an das Feuerwehrgerätehaus ermöglicht. Dabei betonte der Bürgermeister besonders die Eigenleistung der Floriansjünger bei der Elektroversorgung.

Die Kinderfeuerwehr soll Kinder an den aktiven Dienst heranführen. Hier stand die Brandschutzerziehung im Mittelpunkt. Werner Reißaus