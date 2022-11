Im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Melkendorf standen außerplanmäßige Neuwahlen im Fokus: Stefan Berthold, der bisherige stellvertretende Vorsitzende, der über 16 Jahre stellvertretender Vorsitzender war, stellte sein Amt aus persönlichen Gründen zur Verfügung.

Vorsitzender Torsten Grampp bedankte sich für die enorme Leistung, die Stefan Berthold in den vergangenen Jahren für die Melkendorfer Wehr bewerkstelligte. In der darauffolgenden Wahl wurde Kerstin Berg einstimmig zur neuen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Ebenso trat Lea Berthold aus persönlichen Gründen von ihrem Amt als Schriftführerin zurück und wurde von Andreas Zimmermann abgelöst, der ebenfalls einstimmig gewählt wurde.

Ein weiterer Höhepunkt der Jahreshauptversammlung war die Ehrung von Dieter Stübinger, der in der Vergangenheit bei der Melkendorfer Wehr das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden oder des Kassiers ausgeübt hatte. Er wurde aufgrund der Altersgrenze aus dem aktiven Dienst verabschiedet und zum Ehrenmitglied der Wehr ernannt. Dieter Stübinger nahm diese Ehrung mit Freude entgegen.

Vorsitzender Torsten Grampp konnte zudem berichten, dass mit dem Abschluss des ersten Abschnitts der dringend notwendigen Sanierung des städtischen Feuerwehrhauses in Melkendorf ein wichtiger Zwischenschritt erreicht wurde: So konnte sowohl das ehemals asbestbelastete Dach saniert werden als auch dringend notwendige Fassadenarbeiten am Gebäude erfolgreich umgesetzt werden. In den kommenden Jahren steht nun der zweite Abschnitt mit dem Anlegen einer Damentoilette und dringend notwendigen Sanierungs- und Ausbauarbeiten am Schulungsgebäude an, wofür Oberbürgermeister Ingo Lehmann im Rahmen der Versammlung seine volle Rückendeckung signalisierte. red