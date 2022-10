Streichquartette tragen ganz besondere Herausforderungen in sich – wer wüsste das besser als das renommierte Goldmund Quartett, das in der Woche vom 24. Oktober einen Meisterkurs in Haus Marteau in Lichtenberg gibt. Zum Abschlusskonzert laden die teilnehmenden Streicherinnen und Streicher am Freitag, 28. Oktober, um 18 Uhr in den Konzertsaal von Haus Marteau, der Internationalen Musikbegegnungsstätte des Bezirks Oberfranken, ein.

Zum ersten Mal lehrt das Münchner Goldmund Quartett mit Florian Schötz, Violine, Pinchas Adt, Violine, Christoph Vandory, Viola, und Raphael Paratore, Violoncello, in Haus Marteau. „Das Goldmund Quartett gastiert auf den wichtigsten Konzertbühnen der Welt. Umso mehr freuen wir uns, dass wir die vier Musiker für einen ganz neuen Meisterkurs in Haus Marteau gewinnen konnten“, beteuert Bezirkstagspräsident Henry Schramm .

Die Preisträger der bekannten International Wigmore Hall String Competition 2018 und der Melbourne International Chamber Music Competition 2018 wurden von der European Concert Hall Organisation als „Rising Stars“ der Saison 2019/20 ausgewählt. Das Quartett ist zudem Preisträger des Bayerischen Kunstförderpreises und des Karl-Klinger-Preises des ARD-Wettbewerbs 2016. „Der einstige Hausherr, Henri Marteau , war als Violinvirtuose sowohl in Genf als auch in Berlin Primarius berühmter Streichquartette und komponierte auch selbst für diese Formation. Deshalb freut es uns, dass wir in diesem Kursjahr einen Meisterkurs für Streichensembles anbieten können“, so Verwaltungsleiter Ulrich Wirz.

Eintrittskarten für das Abschlusskonzert des Meisterkurses gibt es zum Preis von zehn Euro. Konzertbesucher müssen Karten vorab verbindlich telefonisch reservieren (0921/6041608, Mo – Do 7 – 15 Uhr, Fr 7 – 12 Uhr). Reservierungsanfragen auch unter info@haus-marteau.de. Die Abendkasse ist am Konzerttag ab 16 Uhr unter Tel. 09288/6495 erreichbar.

Weitere Informationen unter haus-marteau.de sowie auf den Social-Media-Kanälen des Bezirks. red