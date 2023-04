Die Feuerwehr Kupferberg kann auf 50 Aktive zurückgreifen. Allein 22 Kinder schicken sich derzeit an, in die Aufgaben der Feuerwehr hineinzuwachsen. „Es sind Zahlen, die uns stolz machen können. Denn unser Verein wächst“, sagte Vorsitzender Michael Hain in der Hauptversammlung.

Mit Philip Hain, Dominik Schier, Markus Müller, Stefan Kießling , Patrick Rosa, Daniel Bayerköhler, Patrick Schuster, Maximilian Schneider und Rudi Nüssel konnte der Vorsitzende nicht weniger als neun neue Mitglieder willkommen heißen.

Kommandant und Kreisbrandmeister Michael Hain verwies auf 46 Einsätze und 34 Kleinübungen im zurückliegenden Jahr. Erfreut stellte der Kommandant fest, dass die Planungen für das neue Gerätehaus am Laufen sind. Das gelte auch für die Beschaffung eines neuen Fahrzeugs.

Konrad Günther verwies auf eine gute Kassenlage.

Dritter Bürgermeister Marcus Ott lobte die ehrenamtliche Arbeit der Verantwortlichen der Feuerwehr und sagte auch die weitere Unterstützung der Stadt Kupferberg zu.

Kreisbrandrat Thomas Hofmann stellte die gute Führung der aktiven Mannschaft heraus.

Stellvertretender Landrat Jörg Kunstmann (CSU) zeigte sich erfreut über den starken Nachwuchs. Michael Hain, Marcus Ott, Martin Rödel, Michael Hain, Alexander Nikol, Peter Bauer , Markus Teichert und Carsten Schott zeichnete Kunstmann für 25 Jahre Dienstzeit mit dem Staatlichen Ehrenzeichen in Silber aus. Gold erhielt Eckhard Schlemmer für 40 Jahre Dienstzeit.

Ehrungen des Vereins erhielten Michael Hain, Alexander Nikol, Peter Bauer , Markus Teichert und Carsten Schott (alle 25 Jahre), Eckhard Schlemmer (40) Werner Fehn, Willi Haas, Dieter Haueis‚ Walter Och, Karl Schott und Horst Vogel (alle 50) sowie Ludwig Schiffauer (70). Zum Ehrenmitglied wurde Fritz Teichert ernannt. Rei.