Eine große Gratulantenschar machte dem Kreishandwerksmeister Günther Stenglein zu seinem 65. Geburtstag im „Haus des Handwerks“ seine Aufwartung. Der Jubilar ist in Schmeilsdorf geboren, und nach dem Besuch der Realschule und Fachoberschule Kulmbach ist er förmlich in die elterliche Zimmerei , die seit 1774 immer in Familienhand war, hineingewachsen.

1988 übernahm Günther Stenglein als Zimmerermeister, Betriebswirt des Handwerks, Restaurator und als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger im Zimmererhandwerk den Zimmereibetrieb von seinem Vater Karl Steng-lein. Zehn Jahre später erwarb er die Kulmbacher Firma Eber Bedachungen.

Sein Fachwissen war gefragt und sehr schnell wurde er auch in viele berufliche Organisationen hineingewählt. Der Kreishandwerksmeister ist daneben noch Innungsobermeister der Zimmererinnung Kulmbach , im Gesellenprüfungsausschuss in Kronach, im Meisterprüfungsausschuss, im Marketingausschuss der Bayerischen Zimmerer- und Holzbauverbände in München, stellvertretender Bezirksobermeister im Zimmererhandwerk und Vorstandsmitglied der Handwerkskammer Oberfranken . Seit 2002 ist Günther Stenglein auch im Marktgemeinderat Mainleus für die Freien Wähler und seit 2014 als Kreisrat kommunalpolitisch tätig. Seit Mai 2020 ist der Jubilar auch stellvertretender Bürgermeister des Marktes Mainleus.

Bei zahlreichen Vereinen ist Günther Stenglein förderndes Mitglied und hat dafür auch zahlreiche Ehrungen erhalten.

Den Reigen der Gratulanten eröffnete MdL Rainer Ludwig als Kreisvorsitzender der Freien Wähler und blickte auf eine großartige, beeindruckende berufliche und auch kommunal-politische Ära zurück.

Stenglein ist ein Mensch, so Ludwig, der Politik und Beruf souverän in einer Person vereint und in Einklang bringt: „Deine fachliche Expertise, deine langjährige Berufserfahrung , dein unermüdliches Engagement, deine natürliche Menschlichkeit zeichnen dich aus.“

Ludwig bezeichnete den Jubilar als ein Aushängeschild für das traditionelle Handwerk und auch als hochgeschätzten Repräsentanten der Freien Wähler .

Weitere Glückwünsche übermittelte Landrat Klaus Peter Söllner , Handwerkskammerpräsident Matthias Graßmann, stellvertretender Innungsobermeister Wilhelm Lauterbach und Bürgermeister Robert Bosch von der Marktgemeinde Mainleus. Rei