Die Vorstandswahl war einer der Hauptpunkte bei der Jahreshauptversammlung der Schützengesellschaft Marktleugast 1960 e.V. Zum Ersten Vorsitzenden wurde erneut Oliver Kutnar gewählt, im Amt bleiben auch Zweiter Vorsitzender Mike Kramarczyk und Kassierin Sonja Kutnar. Neu ist als Schriftführerin Regina Hartenberger.

Zum Ersten Schützenmeister wurde Egon Barth gewählt, Zweiter Schützenmeister ist Arnold Stäsche. Den Ausschuss ergänzen Felix Kutnar, Maximilian Gareis und Marc Hartenberger. Kassenprüfer sind Maximilian Gareis und Egon Barth, Pressebeauftragter ist Marc Hartenberger.

In seinem Bericht ging Vorsitzender Oliver Kutnar besonders auf den geplanten Neubau einer Bogenschießanlage auf dem Freigelände oberhalb des Schützenhauses ein. Nach mehreren Ortsterminen und persönlichen Vorsprachen wurde der mehrfach angepasste Bauantrag der Schützengesellschaft Marktleugast nun durch das Landratsamt Kulmbach mit einigen Auflagen (u. a. Einzäunung/Trassierung) genehmigt. Nach Abschluss der Baumaßnahme ist für den Herbst 2023 eine festliche Einweihung der neuen Anlage geplant.

Der Schützenmeister Egon Barth ging danach auf verschiedene Highlights aus dem abgelaufenen Schießsportjahr ein. In besonderer Erinnerung wird für 2022 sowohl die Teilnahme einer Mannschaft um Egon Barth an der bayerischen Meisterschaft in München sowie die Teilnahme von Egon Barth an den deutschen Meisterschaften in Dortmund bleiben.

Am Rundenwettkampf 2022 / 2023 nahmen zwei Mannschaften der Schützengesellschaft Marktleugast teil. Die 1. Mannschaft sicherte sich souverän den Klassenerhalt in der Gauliga.

Die zweite Mannschaft, die zuvor etwas überraschend in die Gauliga aufgestiegen war, musste nun wieder von der Gauliga in die Gauklasse 1 absteigen. MH