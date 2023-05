Sie wurde am vergangenen Freitag feierlich vor vielen Gästen ihrer Bestimmung übergeben. Und sie hat auch schon einen Namen: „Friesenquelle-Kneippanlage“, die an dem früheren „Lehrschwimmbecken“ der Kasendorfer Schule einen wunderschönen Platz gefunden hat.

In ihren Grußworten waren Bezirkstagspräsident Henry Schramm ( CSU ) und Landrat Klaus Peter Söllner (FW) voll des Lobes über das neueste Projekt der Marktgemeinde Kasendorf . „Vorbeugen ist besser als heilen!“ Das war, wie Bürgermeister Norbert Groß ( CSU ) betonte, einer der Grundsatz des „Wasserdoktors“ Sebastian Kneipp: „Er hat seine Überzeugung auf fünf Gesundheitssäulen aufgebaut. Neben Bewegung, Heilkräutern, Ernährung und der Lebensordnung ist das Wasser eine der fünf Säulen.“

Und dieser komme man jetzt mitten in Oberfranken und mitten im Markt Kasendorf an einem der ruhigsten Flecken des Ortes mit dem Wasser der Friesenquelle besonders nahe. Norbert Groß weiter: „Der Bereich rund um die ,Friesenquelle’- Kneippanlage‘ soll ein Gesundheits- und Entspannungsbereich sein, um in der Hektik der Zeit hier zu entschleunigen.“

Gesundheit braucht Pflege

Sebastian Kneipp hat das Wasser stets als einen verlässlichen Freund gesehen und in seiner fünften und letzten Gesundheitssäule sprach der „Wasserdoktor“ von der ganzheitlichen Gesundheitsförderung. Er wäre sich sicher gewesen, so Bürgermeister Norbert Groß, dass für das Wohlbefinden Harmonie und inneres Gleichgewicht unentbehrlich seien.

Bürgermeister Groß verwies auch auf einen Spruch von Kneipp, den er in einem Büchlein veröffentlicht hat: „Wer nicht jeden Tag ein wenig Zeit für seine Gesundheit aufbringt, wird einmal viel Zeit für seine Krankheit aufbringen müssen.“