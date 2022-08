Endlich wieder feiern konnte man auf dem Dorfanger in Neuenreuth. Das wegen Corona arg vermisste Sommernachtsfest, das die örtliche Feuerwehr und der Gesangverein ausrichten, war ein Wochenende voller Daseinslust.

Köstlich die Sau am Spieß, die Portionen waren im Nu vergriffen. Die Kalorien konnte man sich dann auf der Bruck zu den Rhythmen der Band „Hoffy & Friends“ abtanzen. Alle freuten sich am Sonntag nach dem Open-Air-Gottesdienst mit Pfarrer Gerhard Weinreich auf die Weißwürste und die Blaugsudna beim legendären Frühschoppen. Und dann endlich wieder ein Auftritt des Gesangvereins „Mainthal“ Neuenreuth unter der Leitung von Manfred Bauriedel – der erste nach dem Weihnachtskonzert 2019. „Der Re-Start war schwierig“, sagte der Chorleiter, „die Pandemie hat uns schon etwas aus der Bahn geworfen. Aber seit Juni können wir ja proben“. Dass die Sängerschar in die Spur zurückfindet, konnte man deutlich heraushören. Der gemischte Chor interpretierte „Have a nice day“ und setzte mit „Wochenend und Sonnenschein“ noch einen besonderen Akzent. Schön ausgewogen empfahl man sich auch mit dem Song „Ich war noch niemals in New York“ von Udo Jürgens . Begehrt bei den Kindern war das Spielmobil des Landkreises Kulmbach. Einer der Macher des Sommernachtsfestes ist Fred Sadel, Vorsitzender der Feuerwehr und des Gesangvereins. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Besuch und dem gesamten Verlauf des Festes. Ich habe nicht gedacht, dass nach der zweijährigen Pause so viele Leute kommen.“ h.w.