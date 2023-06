Ihren 90. Geburtstag konnte vor wenigen Tagen Aloisia Schicks, geborene Paulik, feiern. Die Jubilarin ist in Mißlitz, Kreis Znaim, geboren. Nach dem Krieg war die aus der südmährischen Heimat vertriebene Familie zunächst in wechselnden Unterkünften untergebracht, bevor man in der Reichelbräu in Kulmbach die erste richtige Bleibe und 1954 in Veitlahm einen festen Wohnsitz fand.

Als 14-jähriges Mädchen begann Aloisia Schicks eine Lehre in einem Haushalt, 1954 wurde geheiratet und danach kamen die Söhne Manfred und Reinhard zur Welt. Es folgte eine arbeitsreiche Zeit, denn der Ehemann errichtete als gelernter Maurer mit seinen eigenen Händen ein Wohnhaus für die Familie und die Jubilarin fand in der Spinnerei Arbeit, um 42 Jahre lang den Lebensunterhalt mit ihrem Einkommen aufzubessern.

2008 verstarb ihr Mann und im vergangenen Jahr ihr Sohn Manfred – ein schwerer Schicksalsschlag für die Jubilarin.

Die Glückwünsche der Marktgemeinde Mainleus überbrachte Bürgermeister Robert Bosch , für den Gesangverein Veitlahm gratulierte Hannelore Lindner und für den AWO- Ortsverein Mainleus Vorsitzende Tina Gerth mit ihrer Stellvertreterin Adelheid Wich. Rei.