Aus Lebkuchengewürz macht man nur Lebkuchen ? Zahlreiche Bewohner einer Wohngemeinschaft für Menschen mit Behinderung der Diakonie Kulmbach wissen es besser: Auch süße Power-Riegel und Früchtebrot schmecken mit dem Gewürz, das in der Küche noch aus den Tagen der Weihnachtsbäckerei übrig ist. Auch aus Nüssen, Trockenobst und Zitronat hat die Wohngruppe „Frechen Früchtchen“ gesunde und leckere Snacks gezaubert, heißt es in einer Pressemitteilung der Diakonie .

Ein kleiner Wettbewerb

Ein besonderer Höhepunkt war die Herstellung eines leckeren Natur-Joghurts. Die fand in einem kleinen Wettbewerb statt: Schmeckt die manuelle Zubereitung der „Frechen Früchtchen“ besser als die Produktion mit Produkten eines namhaften Herstellers? Dazu haben die Frauen und Männer bunte Tiefkühl-Früchte aufgetaut und ihre ganz eigene Kreation mit den Zutaten aus der Weihnachtsbäckerei zusammengestellt. Dabei haben sie viel über die Kombination von Nahrungsmitteln, gesunde Ernährung und spezifische Ernährungsgewohnheiten gelernt. Bei kleinen Rate-Runden über verschiedene Nüsse und Kerne haben sie gleich ihr neu erworbenes Wissen unter Beweis gestellt. „Natürlich haben einige auch immer wieder verhohlen genascht“, sagt Mitarbeiterin Manuela Will und lächelt.

Doch auch die motorischen Fähigkeiten waren gefragt: Alle Arbeitsschritte waren den jeweiligen Fähigkeiten der Bewohner angepasst, so dass jeder an diesem Tag mithelfen konnte. Hierfür stehen der Wohngemeinschaft arbeitserleichternde Geräte zur Verfügung, so dass auch motorisch oder geistig schwächere Menschen an den Aktionen teilhaben konnten. red