Offiziell ist Matthias Engelhardt am 1. Januar in den Ruhestand getreten. Er steht der Pressecker Verwaltung aber noch so lange zur Verfügung, bis ein Nachfolger in sein Arbeitsgebiet eingewiesen worden ist. Als EDV-Administrator hat Engelhardt im Hintergrund dafür gesorgt, dass der Laden läuft, zudem hatte er es mit den Statistiken der Gemeinde, diversen Zuschuss-Anträgen und auch dem Kassenwesen zu tun.

Zu seiner Verabschiedung durch Bürgermeister Christian Ruppert und Verwaltungsleiter Frank Wunner im Kreis der Mitarbeiter von Rathaus und Bauhof kam er etwas verspätet, weil er noch Terminüberweisungen zu erledigen hatte. „Typisch Matthias, wenn er was macht, macht er es zuverlässig“, so Ruppert. Typisch für Engelhardt seien auch seine bissigen Bemerkungen gewesen, wenn etwas nicht auf Anhieb klappte oder eine Behörde Angaben verlangte, die man erst aus irgeneiner Schublade herauskratzen musste. „Doch so heftig er sich aufregen konnte, so schnell war er wieder friedlich und konzentrierte sich auf seine Arbeit“, erinnerten sich auch Rupperts Vorgänger Siegfried Beyer und Erhard Hildner. klk