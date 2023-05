Seit Freitagmittag säumen 26 teils bis zu sieben Meter hohe Bäume die Hauptstraße des Marktes Mainleus . Als Teil eines vom Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ mit 80 Prozent geförderten Projekts soll die Aufenthaltsqualität damit im Ortskern von Mainleus verbessert werden. „Bäume sind Lebensqualität, nicht nur im Wald, sondern auch in der Stadt, im Dorf, im Ort“, sagte Bürgermeister Robert Bosch ( CSU ). Bäume seien ein großes soziales Projekt, sie förderten den Zusammenhalt innerhalb der Gesellschaft und stifteten eine lokale Identität. Natürlich brauche der Kfz-Verkehr auch Platz, aber das sei nicht das einzige, was ein Ort brauche. „Wir haben hier Stellen, die so breit sind, dass vier Autos nebeneinander auf die Fahrbahn passen“, ergänzte der Bürgermeister. „Da passt auch ein Baum hin.“

Der zentrale Hauptstraßenbereich soll funktional und gestalterisch aufgewertet und belebt werden, „wir wollen eine zukunftsfähige Innenstadt und ein zukunftsfähiges Zentrum schaffen“, so Bosch weiter. Bäume verbesserten nicht nur die Wasserqualität, „sie filtern Schadstoffe, reduzieren Treibhausgase , spenden Schatten und kühlen.“ Immobilien in Orten mit gesundem Baumbestand seien darüber hinaus attraktiver und wertvoller.

Das „Boulevard Mainleus“

Staatsministerin Melanie Huml ( CSU ), die es sich nicht nehmen ließ, einmal wieder nach Mainleus zu kommen, begrüßte die Baum-Aktion. „Menschen sollten hier flanieren können, zu einem ,Boulevard Mainleus ‘ gehören schließlich auch Bäume dazu.“ Mainleus sei darüber hinaus ein Vorbild für viele andere Kommunen. „Es ist immer wieder schön zu sehen, wie sich die Marktgemeinde weiterentwickelt.“

MdL Martin Schöffel ( CSU ) packte ebenfalls kräftig mit an, indem er mit Hilfe eines Radladers die letzten drei Pflanzkübel mit Magnolien vor dem Mainleuser Rathaus platzierte. „Der Mainleuser Bürgermeister ist ein Macher, und alle ziehen an einem Strang“, lobte er die Marktgemeinde. Bäume seien wichtig für ein gutes Mikroklima, und auch das regnerische Wetter sah Schöffel positiv: „Den Bäumen gefällt das.“

Unter den Baumsorten , die künftig entlang der Mainleuser Hauptstraße und des Konrad-Popp-Platzes Schatten spenden sollen, befinden sich unter anderem die Kupfer-Felsenbirne, der Persische Eisenholzbaum, Rotahorn oder der Amerikanische Amberbaum − allesamt Baumsorten , die mit den klimatischen Veränderungen gut zurecht kommen sollen. Uschi Prawitz