Bei der Hauptversammlung des Gesangvereins „Liederhort“ Ludwigschorgast im Gasthof Schicker blickte Vorsitzender Michael Rief mit Zuversicht nach vorne und ging auf die geplanten Liederabende am 25. März in Rothwind-Fassoldshof und am 27. Mai in der St.-Bartholomäus-Kirche in Ludwigschorgast ein. Außerdem wird der Chor den Jubiläumsgottesdienst „50 Jahre neue Kirche“ am 27. August musikalisch mitgestalten. Dass man sich durch die Corona-Zwangspause nicht unterkriegen ließ, war dem Bericht der Schriftführerin Birgitt Schwieder zu entnehmen. Das Vereinsleben und der Singstundenbetrieb seien wieder in Gang gebracht worden. Ab Mai absolvierte der Chor 21 Proben, wirkte bei der Feierstunde zum Volkstrauertag und bei der Christmette mit. Der Mitgliederstand belaufe sich auf 106 Personen, darunter 27 aktive Sängerinnen und Sänger. Lob erhielt der Chor von seinem Leiter Alexander Thern. „Schwieriges Liedgut sowie kurzfristige und anspruchsvolle Auftritte wurden mit Bravour gemeistert.“ Hier hob der Dirigent die gemeinsame Andacht mit dem Dresdner Kammerchor „ExSilentio“ in der Ludwigschorgaster Kirche hervor. tb