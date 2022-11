Gemeinsam mit ihren drei Söhnen Manfred, Dieter und Jürgen und deren Familien mit sieben Enkelkindern und drei Urenkeln konnte Elisabeth Will, geborene Larisch, bei guter Gesundheit ihren 85. Geburtstag feiern.

Geboren ist die Jubilarin in Oberschlesien. Mit ihrer Mutter und fünf Geschwistern musste sie im Krieg die Heimat verlassen. Unterkunft fand die Familie in Witzmannsberg – hier lernte Elisabeth Will ihren inzwischen verstorbenen Ehemann kennen – und danach in Maineck/Altenkunstadt. Beruflich war die Jubilarin in der Mainleuser Spinnerei und später auch als Näherin tätig. 1959 wurde geheiratet und 1975 ein Wohnhaus in Motschenbach gebaut, in dem die Jubilarin heute mit der Familie ihres Sohnes Dieter wohnt. Auf ihre drei Söhne und deren Familien ist Elisabeth Will stolz, sie kümmern sich liebevoll um ihre Mutter. Die Glückwünsche für die Marktgemeinde Mainleus überbrachte Bürgermeister Robert Bosch , für die katholische Kirchengemeinde Marianne Barnickel. Auch der Gartenbauverein gratulierte. Rei.