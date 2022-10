Die Jugendfeuerwehr Hutschdorf , die bereits im September den Kreisjugendleistungsmarsch in Untersteinach gewonnen hatte, glänzte auch beim Bezirksentscheid in Oberhaid im Landkreis Bamberg mit einer herausragenden Leistung. Unter 38 Jugendgruppen aus ganz Oberfranken konnte sie sich den zweiten Platz sichern.

Im voll besetzten Feuerwehrhaus Oberhaid nahmen die vier Jugendlichen ihre Urkunde und den Pokal entgegen. Die Siegerehrung übernahmen Bezirksfachbereichsleiter Gerold Schneiderbanger, der Vizepräsident des deutschen Feuerwehrverbandes Hermann Schreck, der Bamberger Landrat Johann Kalb , der Bamberger Kreisbrandrat Thomas Renner und Abteilungsdirektor Stefan Krug von der Regierung von Oberfranken.

Wie beim Kreisjugendleistungsmarsch mussten auch in Oberhaid zwölf Stationen abgearbeitet und mit möglichst wenig Fehlerpunkten durchlaufen werden. Gefordert waren Kenntnisse in der Knotenkunde, das Zuordnen von Ausrüstungsgegenständen oder das Kuppeln von Saugleitungen. Lediglich fünf Fehlerpunkte trennten die Hutschdorfer am Ende von der Siegermannschaft aus Wasserknoten im Landkreis Bayreuth.

Auch die drei weiteren Mannschaften aus dem Landkreis Kulmbach, die Jugendgruppen aus Kulmbach, Himmelkron und Brücklein konnten starke Plätze im Mittelfeld belegen. Alle Redner stellten die hervorragenden Leistungen des Nachwuchses heraus. „Wer in Oberhaid mitlaufen darf, gehört bereits zu den besten vier Jugendgruppen seines Landkreises“, stellte Bezirksvorsitzender Hermann Schreck fest und: „Ihr habt euch dieser Aufgabe trotz der widrigen Wetterbedingungen gestellt und seid alle heil ins Ziel gekommen. Somit ist bereits jeder von euch ein Gewinner.“

Noch vor der Siegerehrung konnte eine ganz besondere Auszeichnung vorgenommen werden. So erhielt der stellvertretende Kommandant der Feuerwehr Oberhaid, Georg Hahner, der seit 2001 die Jugendfeuerwehr ausbildet, die Ehrennadel der Deutschen Jugendfeuerwehr in Silber.

Auch Kreisjugendwartin Daniela Wagner und Fachbereichsleiter Yves Wächter aus Kulmbach freuten sich, dass man trotz der langen Corona-Pause auf die eifrigen und wissbegierigen Jugendgruppen zählen kann. Jetzt sehe auch die Landkreisbevölkerung, wie leistungsstark alle unsere Jugendfeuerwehrgruppen seien. red