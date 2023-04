Seine 80 Jahre, die Klaus Zahner mit seiner Familie und vielen Weggefährten feierte, sieht man dem Urgestein der Neuenmarkter Kommunalpolitik und langjährigen Kreisrat der Freien Wähler nicht an. Klaus Zahner ist bis heute das „Gesicht“ der Freien Wähler nicht nur in der Gemeinde Neuenmarkt , sondern auch im Landkreis Kulmbach geblieben. Die Liste seiner Ämter ist lang und reicht bis hin zum Kirchenpfleger der katholischen Kirche Maria Clemens in Neuenmarkt .

Klaus Zahner ist seit mehr als 30 Jahren einer der engsten Vertrauten von Landrat Klaus Peter Söllner und war im kommunalen Geschehen des Landkreises Kulmbach und der Gemeinde Neuenmarkt eine feste Größe und ein verlässlicher Anwalt der Bürger.

Der frühere Regierungsamtsrat, der bis zu seiner Pensionierung die Personalstelle des Max-Rubner-Instituts in Kulmbach leitete, wurde in Staffelstein geboren und ist in Horsdorf aufgewachsen. Nach der Hochzeit mit seiner Frau Heidemarie kam Klaus Zahner in den Neuenmarkter Ortsteil See und war fortan als engagierter Bürger aus dem Gemeindegeschehen nicht mehr wegzudenken. Große Verdienste hat sich Klaus Zahner zweifelsohne um den Aufbau einer Wärmeversorgung in Neuenmarkt erworben und ist auch deren Geschäftsführer.

Die Glückwünsche der Freien Wähler im Landkreis Kulmbach übermittelte MdL und Kreisvorsitzender Rainer Ludwig, der Zahners Wirken als Gemeinderat in Neuenmarkt (30 Jahre als Fraktionssprecher der Freien Wähler ) und Kreistag (18 Jahre, davon zwölf Jahre als Fraktionssprecher) würdigte: „Eine beeindruckende und großartige Bilanz und wir sind stolz und froh, dich in unseren Reihen zu haben.“ Glückwünsche sprachen auch Landrat Klaus Peter Söllner (FW) für den Landkreis und Bürgermeister Alexander Wunderlich (CSU) für die Gemeinde Neuenmarkt aus. Rei.