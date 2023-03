Gut besucht war die Jahreshauptversammlung des Geflügelzuchtvereins Marktleugast in der Kneipe „Hotel Sacher“. Der Verein hat aktuell 42 Mitglieder.

Wegen Corona waren Geflügelausstellungen erst im Spätherbst für Tauben und Wassergeflügel möglich, so Vorsitzender Günther Bauer. In diesem Zusammenhang hob er die Kreisschau in Thurnau hervor. Bei der Bezirksschau in Neudrossenfeld konnten die Vereinsmitglieder und Züchter Rudolf Dürr und Heinz Böhmert mit ihren Tieren sehr gute Erfolge erzielen. Durch die Geflügelpest durften auf der Lipsia in Leipzig, aber auch auf den Taubenmärkten im Unterland, nur Tauben ausgestellt werden.

Mit großer Trauer gedachten die Mitglieder des kürzlich verstorbenen Kassiers Helmut Müller . Kassenprüfer Stefan Gageik bedankte sich posthum bei Helmut Müller für seine 22-jährige Tätigkeit als Kassier. Dabei erinnerte er daran, dass Müller sich in all den Jahren auch an internationalen Ausstellung in Österreich, den Niederlanden und Belgien beteiligt habe. Mit seinen Hühnern wurde er sogar Europameister.

Für langjährige und treue Mitgliedschaft zeichnete Vorsitzender Bauer die Mitglieder Dieter Schulz und Sabine Rödel mit der goldenen Landesverbandsehrennadel und Christian Fittner mit der silbernen aus.

Als neuen Kassier wählte die Versammlung Werner Rödel, zum ebenfalls von Helmut Müller ausgeübten Amt des Ringwartes wurde Michael Schott als Nachfolger gewählt. op