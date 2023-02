Ihre erste Jahreshauptversammlung als neue Vorsitzende des Thurnauer Gartenbauvereins überstand Anja Badura-Aichinger mit Bravour.

In ihrem Jahresbericht verwies sie auf zahlreiche Höhepunkte und Aktivitäten, wie das Johannisfeuer zur Sommersonnenwende die Mitwirkung am Gregori-Fest sowie am Kindertag der Marktgemeinde. Der Gartenbauverein Thurnau zählt gegenwärtig 223 Mitglieder, berichtete sie.

Digitalbeauftragte ernannt

Vorsitzende Anja Badura-Aichinger würdigte abschließend das Engagement von Sabine Hacker für den Gartenbauverein : „Du warst eine Bereicherung für den Verein. Deine aufgeschlossene und liebe Art sowie dein Fleiß haben unglaublich viel für unsere Projekte beigetragen.“

Für die bisherige 2. Vorsitzende Sabine Hacker wurde Lea Potzel nachgewählt und mit Andrea Vogel hat der Gartenbauverein erstmals eine Digitalbeauftragte. Ehrungen für 25 Jahre: Betty Häfner, Rainer Harz, Wolfgang Schuler, Karl Unger, Annemarie Weber, Herbert Weiser, Siegfried Zettel.

40 Jahre: Liesbeth Hübner, Elisabeth Ramming, Eberhard Soziaghi, Elfriede Staudt, Hermann Täuber.

50 Jahre treu

50 Jahre und länger: Gerd Sell, Hermann Bayerlein, Emil Kirschner, Martin Fischer , Ewald Küfner, Manfred Männche. Prämierung von Einzelanwesen mit dem Model durch den Landkreis: Familie Potzel, Hutschdorfer Weg, Familie Sommer/Potzel, Eckersdorfer Weg und Familie Wernlein, Neidsmühle.

Ehrungen und Auszeichnungen

Mit dem Model des Gartenbauvereins Thurnau wurden für besonders ansprechende Fassaden- und Gartengestaltung ausgezeichnet: Tino und Kristin Schneider, Am Pollmannsgarten, Markus Birkel, Am Eichenbühl, Familie Tobias Böhm, Stegersgasse.

Die Gewinner des Luftballonwettbewerbes waren: Milan Strohwald, Thurnau (240,9 km), Jonas Kolb, Lindau/Trebgast (234,7 km), Oskar Suchan, Mainleus (144,7 km), Klara Gräf, Alladorf/ Thurnau (126,2 km), Tilda Suchan, Mainleus (124,3 km) und Emilia Kersting, Thurnau (113,6 km). Rei.