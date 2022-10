Bei einem Ehrenabend zeichnete der Gartenbauverein Fölschnitz-Kauerndorf zahlreiche langjährige Mitglieder aus. Vorsitzender Peter Woerfel wertete es als Zeichen der Zufriedenheit, wenn ein Mitglied einem Verein 25 Jahre und länger die Treue halte.

Bürgermeisterin Anita Sack (FW) und Kreisvorsitzender Günter Reif lobten die engagierte Arbeit und das Angebot im Gartenbauverein.

Peter Woerfel überreichte Blumengrüß und einen Gierschjäter. Günter Reif zeigte einen Dia-Vortrag über Korbblütler im Garten sind.

Das Abzeichen in Silber für 25 Jahre Treue erhielten Gerhard Gonter, Friedrich Ulrich , Anita Sack, Ursula Gebhardt, Michael Hörlin, Robert Pertz und Renate Kortschack. Das Abzeichen in Gold für 40-jährige Mitgliedschaft ging an Erna Morck und Karlheinz Jahreis.

Die Ehrennadel mit Kranz füür 50 Jahren konnten Gisela Albrecht, Monika Müller, Liselotte Bär und Elfriede Grampp in Empfang nehmen. Rei-