Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Frauenunion Marktleugast standen Neuwahlen. Zur neuen Vorsitzenden wurde einstimmig Rebecca Turbanisch gewählt. Sie sicherte zu, die engagierte und ideenreiche Arbeit der scheidenden Vorsitzenden Margret Schoberth fortzuführen.

Der neuen FU-Vorsitzenden stehen künftig Margret Schoberth und Karin Thomas zur Seite. Schriftführerin Rita Uome und Schatzmeisterin Vanessa Uome wurden in ihren Ämtern bestätigt. Als Beisitzer wurden Elisabeth Groß, Susanne Purucker, Bärbel Drexel, Ulrike Utz und Christina Hartenberger gewählt. Sabine Buß und Susanne Purucker bleiben Kassenprüfer.

Die scheidende Vorsitzende Margret Schoberth erinnerte in ihrem Tätigkeitsbericht an die gute Zusammenarbeit mit Bürgermeister Franz Uome. Dieser habe für die Anliegen der Frauenunion stets ein offenes Ohr gehabt und in den vergangenen neun Jahren viel erreicht. So seien auch die Vorschläge der Frauenunion für die zukunftsorientierte Friedhofsgestaltung umgesetzt worden. Margret Schoberth stellte ihre Nachfolgerin vor, die bereits bei MdB Emmi Zeulner für ihr politikwissenschaftliches Studium praktizierte, ein freiwilliges soziales Jahr in Israel geleistet hat und nun als Mitarbeiterin von MdB Dr. Silke Launert tätig ist.

Bürgermeister Franz Uome dankte Margret Schoberth, die durch ihre Arbeit als Gemeinderätin das Niveau im Gremium angehoben hat. Sowohl die FU-Kreisvorsitzende Doris-Leithner Bisani, die auch die Wahlhandlung leitete, wie auch CSU Ortsvorsitzender Daniel Schramm dankten Margret Schoberth für die gute Zusammenarbeit. op