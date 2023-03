Neun Staatliche Ehrungen für 40-jährigen Dienst wurden bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Motschenbach überreicht. Die Auszeichnung erhielten Norbert Erhardt, Georg Zapf, Dieter Will, Reiner Zapf, Alfons Kraus, Franz-Josef Motschenbacher, Uwe Zapf, Jochen Zapf und Gregor Will. Sie ist verbunden mit einer Woche Urlaub in Bayerisch Gmain, für den die Gemeinde Mainleus die Kosten für eine Begleitperson übernimmt. Stellvertretender Landrat Dieter Schaar, KBI Fritz Weinlein und der Mainleuser Bürgermeister Robert Bosch ehrten zudem für 25 Jahre aktiven Dienst Daniel Schnapp und Michael Barnickel. Feuerwehrintern wurden Daniel Karg für 20 Jahre und Benedikt Zapf für zehn Jahre durch Kommandant Patrick Becker ausgezeichnet.

Kommandant Patrick Becker berichtete über die Flächenbrände in den vergangenen Jahren rund um Motschenbach . Weiterhin wurde die gute Zusammenarbeit mit der Nachbarwehr Willmersreuth als Übungsgemeinschaft und mit der Feuerwehr Mainleus hervorgehoben. Für dieses Jahr ist wieder ein Leistungsabzeichen Wasser mit Willmersreuth geplant. Die Mannschaft wurde durch neun neue Mitglieder, davon acht Frauen, verstärkt und beträgt nun 39 Aktive. red