Während eines Ehrenabends hat die Feuerwehr Kauerndorf zahlreiche aktive Mitglieder ausgezeichnet. Unter anderem wurde der langjährige Vorsitzende Manfred Hahn, der den Feuerwehrverein entscheidend prägte, mit dem Titel „Ehrenvorstand“ ausgezeichnet. Zudem ist Helmut Stindl nun Ehrenmitglied.

Stefan Lux wurde für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst in der Feuerwehr Kauerndorf mit dem Staatlichen Ehrenzeichen in Silber ausgezeichnet: „Solche Leute brauchen wir in einer Zeit, wo viele genau wissen, was andere falsch machen, aber weniger bereit sind, sich für die Gemeinschaft zu engagieren und für die Gesellschaft einzutreten“, sagte Landrat Klaus Peter Söllner .

Zudem wurden die folgenden Personen geehrt: Alexandra Bittermann, Anja Beetz, Christine Büschel, Isa Lux und Julia Hasenfuß, Susann Wiesner für 25 Jahre Mitgliedschaft. Seit 40 Jahren Mitglied ist Karl-Heinz Hasenfuß. Für seine 60-jährige Mitgliedschaft wurde Alfred Nützel geehrt. Seit stolzen 65 Jahren dabei ist Gottfried Kern.

Die zahlreichen Besucher des Ehrenabends wertete der Landrat als ein Zeichen für eine gute Gemeinschaft zwischen den aktiven Feuerwehrkameraden und den Mitgliedern des Feuerwehrvereins .

Was die Einsätze in diesem Jahr angeht, so waren die Feuerwehren im Landkreis Kulmbach sowohl bei Brandeinsätzen als auch bei den technischen Hilfeleistungen im starken Maße gefordert. Söllner folgerte daraus: „Wir brauchen gut ausgerüstete und gut ausgebildete Feuerwehren und was der Landkreis Kulmbach für seine Feuerwehren ausgegeben hat, das war enorm, es waren viele Millionen.“

Söllner ließ keinen Zweifel daran, dass die kleinen Wehren im Landkreis Kulmbach gebraucht werden, wobei die Feuerwehr Kauerndorf mit ihren 33 Aktiven alles andere als eine kleine Wehr ist: „Ihr seid eine Wehr, auf die man bauen kann, und ihr werdet in den nächsten Jahren weitere Aufgaben übernehmen müssen. Ihr seid da in die Sicherheit massiv eingebunden.“ Zweiter Bürgermeister Heinz Mösch: „Die Arbeit der Mannschaft passt. Unsere Wehren sind anständig ausgerüstet und wenn sie weiterhin vernünftig sind, dann werden wir sie auch in Zukunft gut ausrüsten können.“ Kreisbrandrat Thomas Hofmann würdigte die Treue und das Engagement der Aktiven und auch der Vereinsmitglieder. Rei