Mainleus — Heinz Schramm aus Mainleus , einst Bayerns oberster Wasserwachtler, ist jetzt für 70 Jahre Dienst in der Organisation seines Herzens geehrt worden. Der 85-jährige Heinz Schramm aus Mainleus hat eine herausragende Lebensleistung erbracht. Er war Landesvorsitzender in Bayern und damit oberster Chef von mehr als 130.000 Wasserrettern im Freistaat und zudem Mitglied des Bundesvorstands. Als er schließlich abtrat, übergab er den Stab an Ilse Aigner , die heutige Präsidentin des Bayerischen Landtags und einstige stellvertretende Ministerpräsidentin. Jetzt ist ihm in Mainleus aus der Hand von Landrat und BRK-Kreisvorsitzendem Klaus-Peter Söllner die Ehrennadel für 70 Jahre Dienst im Deutschen Roten Kreuz überreicht worden.

1977 war Heinz Schramm bereits stellvertretender Bezirksvorsitzer, 1989 übernahm er den Bezirksvorsitz für Ober- und Mittelfranken . 1993 wurde er stellvertretender Landesvorsitzender. 1998 stand er dann an der Spitze. „Ein Mainleuser als höchster Repräsentant der Wasserwacht in Bayern. Das hatten wir vorher nicht und nach ihm auch nicht“, sagte Söllner.

Von einer herausragenden Leistung spricht BRK-Kreisvorsitzender Stefan Adam . „Das zeugt nicht nur von Herzblut und Kontinuität. Hein Schramm steht sein ganzes Leben zu der Idee der Wasserrettung. Das allein verdient Respekt.“

Das unterstreicht auch der heutige Kreisvorsitzende Jannik Ramming. Heinz Schramm sei für die Wasserwacht in ganz Deutschland unterwegs gewesen. „Seine Heimat war trotzdem immer in der Ortsgruppe Mainleus .“

Der Mainleuser Bürgermeister Robert Bosch fasst die Karriere Schramms mit einem Satz zusammen: „Vom Beckenrand bis nach Berlin.“ red