Ein junges Orchester bereits erfolgreich auf einer Konzertreise wird es wohl so oft nicht geben. Dass das kleine Nachwuchsorchester der Altenkunstadter Musikanten „Brassbini“ sich zu einer sehr guten Formation entwickelt hat, wissen in und um Altenkunstadt schon viele. Nun weiß man dies auch im oberbayerischen Wolfratshausen, denn dort ging die mehrtägige Fahrt der jungen Altenkunstadter Musiker und Musikerinnen hin.

Mehr als zwei Jahre Ausnahmezustand haben der Jugendarbeit im Musikverein Altenkunstadt viel abverlangt. Doch die Altenkunstadter Brassbini ließen sich dadurch nicht unterkriegen und probten wann immer möglich. Höhepunkt der Saison war nun zweifelsohne die kleine Konzertreise nach Oberbayern zum Patenverein des Musikvereins Altenkunstadt (MVA), der Stadtkapelle Wolfratshausen. Die beiden Vereine besuchen sich seit einigen Jahren gegenseitig und bringen sich bei Veranstaltungen musikalisch bei ihren Freunden mit ein.

Die Kinder und Jugendlichen waren in einer Gastfamilie untergebracht. „Und da sollen wir alle reinpassen?!“ riefen die jungen Oberfranken erstaunt, als sie vor dem schmalen Reihenmittelhaus standen. Platz ist in der kleinsten Hütte, sollte sich bald herausstellen. Das dafür nötige Matratzenlager wurde aber begeistert angenommen.

Bei einem Konzert sollten alle Musikstücke durch die Jugendlichen beide Vereine gemeinsam vortragen werden. Entsprechend aufgeregt waren die Beteiligten bei der Generalprobe. Doch alle Bedenken waren völlig unberechtigt. Die Uraufführung beim Konzert lief hervorragend. Mit Titeln aus der Filmmusik begeisterten die jungen Musiker die zahlreichen Zuhörer und ernteten lang anhaltenden Applaus.

Dass ein solch erfolgreiches Konzert natürlich gebührend gefeiert werden muss, zeigte sich daran, dass die Oberbayern ihr Vereinsheim kurzerhand in eine Disco umfunktioniert hatten. Und auch hier hatten alle wieder viel Spaß. Leider musste die Bergmesse am Tag darauf wettertechnisch abgesagt werden dennoch gestalteten beide Musikgruppen den Sonntagsgottesdienst in Wolfratshausen musikalisch beeindruckend aus. Als Abschluss ließ man den Besuch bei einem gemütlichen Mittagessen und gemeinsamen Spielen im Vereinsheim ausklingen. rodi