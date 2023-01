Das ist bislang in der 149-jährigen Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Marktschorgast einmalig: Christine Haberkorn ist die erste Frau, die mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber für ihre 25-jährige Dienstzeit geehrt wurde.

Stellvertretender Landrat Dieter Schaar und Kreisbrandrat Thomas Hoffmann zeichneten zudem während der Hauptversammlung im Landgasthof „Drei Kronen“ zwei weitere Brandbekämpfer aus: Eine Urkunde des Freistaates Bayern und das silberne Ehrenzeichen gingen an Christian Popp und Markus Bauernfeind.

Hallenfest als Höhepunkt

Hans Tischhöfer, Vorsitzender des Feuerwehrvereins, blickte auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres zurück. Als Höhepunkt nannte er das Hallenfest. Kommandant Jürgen Gampert gab danach weitere Einblicke: Die Wehr umfasst 45 Feuerwehrleute. Die Truppe setzt sich aus 34 Aktiven und elf jugendlichen Feuerwehranwärtern zusammen.

Insgesamt rückte die Wehr zu 51 Einsätzen aus. Dabei waren 21 technische Hilfeleistungen auf der A 9, 16 Brände, ein ABC-Einsatz sowie neun Sicherheitswachen beziehungsweise sonstige Tätigkeiten. Gerufen wurde die Wehr außerdem zu fünf Türöffnungen innerorts. Der Kommandant ernannte Sebastian Walter und Justus Tischhöfer zu Löschmeistern. Jugendwart Justus Tischhöfer gab Einblicke in die Jugendwehr: Insgesamt gab es 40 Termine. Etwa am Kreisjugendleistungsmarsch in Untersteinach beteiligten sich die Jugendlichen. Ihre Anstrengungen wurden mit einem Pokal für den 11. Platz belohnt. Außerdem trägt die Arbeit Früchte: Marion Spiske und Jonas Steiner sind nun aktive Feuerwehrleute.

Brandschutzerzieherin Carola Dietzsch teilte mit, dass die Kinderfeuerwehr insgesamt 17 Mädchen und Jungs zählt. Ein besonderes Highlight sei die Abnahme des Flämmchens gewesen. Dabei bestanden vier Kinder die Prüfung für das dritte und neun Kids diejenige für das erste Flämmchen.

Stellvertretender Landrat Dieter Schaar, Kreisbrandrat Thomas Hoffmann und Bürgermeister Marc Benker zollten der Wehr für ihre Einsatzbereitschaft, ihre Leistungen und die Nachwuchsarbeit Respekt, Anerkennung und Dank. Prei.