Noch nie mussten so viele Apotheken schließen – auch in Kulmbach . Bislang verhallten viele Forderungen und Bitten der Apotheker ungehört. Auch die Schilder, die in den Schaufenstern der Apotheken hingen, haben viele Kunden nicht wahrgenommen. Gestern erlebte der Protest schließlich seinen Höhepunkt: Mehr als hundert Apotheker , Angestellte und PTA-Schüler zeigten vor der Zentralparkplatzapotheke in Kulmbach Flagge.

Einen Tag lang blieben alle Apotheken geschlossen. Nur die Notversorgung war sichergestellt. Diese übernahm Alexandra Mergenthaler. „Heute müssen die Leute eben auch mal ein bisschen warten“, erklärt sie. Sie stehe voll hinter den Forderungen des Verbandes. Seit mehr als zehn Jahren sind die Fixbeträge für Apotheken nicht mehr angehoben worden.

Viele Kunden haben im Vorfeld nichts von der Aktion mitbekommen. Doch sie schimpfen nicht – meistens zumindest. Einer möchte Kopfschmerztabletten, ein anderer löst ein Rezept ein. Vieles hätte auch warten können. Fast niemand hat sich im Vorfeld um die Belange der Apotheker gekümmert. Auch Udo Kaske aus Höferänger ist einer davon. „Ich hole nur für meinen Vater ein Rezept. Dass ich jetzt ein bisschen warten muss, ist nicht so schlimm“, sagt er. „Es ist doch in Ordnung, zu streiken und seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen.“

Die Apotheker fordern Erhöhungen, aber sie fordern auch Bürokratieabbau. In den vergangenen Monaten machen den Apotheken vor allem Lieferengpässe zu schaffen.

Eine Kundin hat laut Mergenthaler etwas gesagt, das die Apothekerin sichtlich gerührt hat: „Danke, dass Sie da sind!“ Und genau darum geht es: Die Bedingungen müssen so sein, dass die Apotheken eine Chance haben, zu überleben.