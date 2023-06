Ein verheerendes Hochwasser und ein nachfolgender Erdrutsch haben Kulmbachs Partnerstadt Lugo in der italienischen Provinz Emilia-Romagna im Mai heimgesucht. In Lugo stand das Wasser teils meterhoch. Die Schulen sowie das städtische Theater wurden schwer in Mitleidenschaft gezogen und sind geschlossen.

Um den Freunden in der Partnerstadt beizustehen und zu helfen, hat die Stadt Kulmbach auf Veranlassung von Oberbürgermeister Ingo Lehmann (SPD) ein Spendenkonto für Lugo einrichten lassen, wie die Stadt Kulmbach mitteilt. „Wir wollen unseren Freunden in dieser schweren Stunde zur Seite stehen und helfen! Die ersten Spenden sind bereits eingetroffen, dafür möchte ich mich von Herzen bedanken. Jeder Cent hilft und kommt an“, verspricht Oberbürgermeister Lehmann.

Das Spendenkonto

Das Spendenkonto für die Partnerstadt Lugo hat folgende Daten: Stadt Kulmbach , Sparkasse Kulmbach-Kronach, IBAN DE84 7715 0000 0000 1000 73. Wichtig ist das Kennwort: „ Fluthilfe Lugo“, um die Spendengelder gezielt dem Zweck zuordnen zu können.

Wer eine Spendenquittung möchte, möge den Betreff bitte um das Schlagwort „Spendenquittung“ sowie die Anschrift (Straße, Hausnummer, Wohnort) erweitern. Ohne Anschrift kann keine Spendenquittung ausgestellt werden.

Italienische Flagge gehisst

Am Kulmbacher Rathaus wurde als Zeichen der besonderen Verbindung und Solidarität mit der Partnerstadt auf Initiative von Zweitem Bürgermeister Frank Wilzok (CSU) die italienische Flagge gehisst.

Darüber hinaus findet am Samstag, 3. Juni, ab 17 Uhr eine Spendenaktion für Lugo statt. Auf dem Kulmbacher Marktplatz bieten auf Initiative der Wählergemeinschaft Kulmbach e.V. unter anderem das Restaurant „Due Fratelli“ und die Eisdiele „San Remo“ italienische Köstlichkeiten an.

Blumen werden versteigert

Außerdem werden vor Ort Blumenspenden von „Blumen im Ratskeller“ versteigert. Der Erlös dieser Aktion kommt ebenfalls zu 100 Prozent der Partnerstadt zugute. red