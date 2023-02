Während der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Schimmendorf standen auch Ehrungen an: Laut Pressemitteilung erhielten Joachim Käding und Stefan Krauß, die in der Wehr als Kassenprüfer und Zeugwart aktiv sind, das Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre Feuerwehrdienst.

Vorsitzender Reiner Schwarz begrüßte nahezu 60 Mitglieder zur Versammlung. Er gab einen Einblick in das bewegte Vereinsleben und dankte allen, die sich nicht nur im aktiven Feuerwehrdienst, sondern auch zusätzlich bei der Organisation von Feiern engagieren und so einen großen Beitrag zum Dorfleben leisten. Nach neun Neuzugängen im letzten Jahr zählt der Verein mittlerweile 97 Mitglieder.

Auch Kommandant René Meußgeier zeigte sich in seinem Bericht sehr zufrieden mit der aktiven Mannschaft. Die 39 Feuerwehrleute bewältigten in den vergangenen zwölf Monaten acht Einsätze sowie 20 Übungen und Arbeitseinsätze. Für dieses Engagement dankte auch Bürgermeister Robert Bosch . Er betonte, wie wichtig die Bereitschaft sei, einen Dienst an der Gesellschaft leisten zu wollen. In diesem Bereich könne die Schimmendorfer Wehr als Botschafter für den Markt Mainleus angesehen werden.

Stellvertretender Landrat Jörg Kunstmann und Kreisbrandmeister Michael Ködel lobten zudem den hohen Ausbildungsstand und zeigten große Anerkennung dafür, dass die Feuerwehr Schimmendorf bereits wenige Minuten nach Alarmierung zuverlässig mit großer Mannschaftsstärke zu Einsätzen ausrückt. red