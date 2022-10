Egal ob freiwillig, Berufs- oder Werksfeuerwehr, eines haben alle gemeinsam. Es werden Feuerwehrmänner und -frauen gebraucht, die zum Führen eines Löschfahrzeuges berechtigt sind: die Maschinisten. Zu deren Hauptaufgaben gehört es nicht nur, die Mannschaft und Gerät sicher zur Einsatzstelle zu fahren. Am Einsatzort müssen die Feuerlöschkreiselpumpe sowie Sonderaggregate in Betrieb genommen werden und bei der Entnahme von Gerätschaften wird geholfen. Nach dem Einsatz muss das Feuerwehrfahrzeug getankt und im Gerätehaus voll einsatzbereit gemacht werden.

Nun haben 17 Feuerwehrangehörige, darunter zwei weibliche, aus acht Feuerwehren ihren Maschinistenlehrgang mit einer theoretischen und praktischen Prüfung erfolgreich im Feuerwehrzentrum Stadtsteinach abgeschlossen.

Die Teilnehmer des Lehrgangs lernten zum einen die Bedienung von Feuerwehrpumpen. Dabei arbeiteten sie mit allen Pumpenarten der Wehren, die in Fahrzeugen fest verbaut sind bzw. als tragbare Pumpen entnommen werden können.

Im Rahmen einer Wasserförderung über eine lange Wegestrecke förderten sie Wasser über mehrere Hundert Meter mit verschiedenen Zwischenpumpen bis zu einer angenommenen Einsatzstelle. Weiter wurden die neuen Maschinisten in die Handhabung von Stromerzeugern und sonstigen Aggregaten eingewiesen. In der Prüfung mussten die Prüflinge das Erlernte in einer schriftlichen, mündlichen und praktischen Prüfung zeigen.

Über die neuen Maschinistinnen und Maschinisten dürfen sich die Feuerwehren Mainleus, Marienweiher, Marktleugast, Reichenbach, Schimmendorf, Stadtsteinach , Wartenfels und Zaubach freuen. red