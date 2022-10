Nach zwei Jahren Zwangspause kann endlich wieder ein gemeinsames Konzert des Kreisorchesters und des Kreisseniorenorchesters 50+ des Nordbayerischen Musikbundes auf Kreisebene stattfinden. Die Planungen sind bei beiden Orchestern in vollem Gange, um am 5. November in Steinbach am Wald die hoffentlich vielen Besucher mit einem musikalischen Hochgenuss zu erfreuen. Auf das Programm des Benefizkonzerts darf man gespannt sein, stehen doch beide Klangkörper unter neuer Leitung. Während beim Kreisorchester erstmals Kreisdirigent Florian Beetz den Taktstock schwingt, wird sein Stellvertreter Holger Mück zum ersten Mal die Ü50-Musiker führen. Beginn in der Rennsteighalle ist um 19 Uhr (Einlass 18 Uhr). Der Eintritt ist frei. hs