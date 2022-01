Ein besonderes Erlebnis stellt eine Winterwanderung auf dem derzeit schneebedeckten Allerswaldweg zwischen Dörnach und Geuser dar.

Der vom örtlichen Frankenwaldverein als Rundwanderweg mit RT 14 in Grün ausmarkierte Weg liegt auf einer mittleren Höhe von etwa 600 Metern. Höchster Punkt ist das Gipfelkreuz am 708 Meter hohen Geuserberg. Die acht Kilometer lange Route, die ausschließlich auf breiten Forstwegen führt, ist kinderwagengerecht und wird bei höherer Schneelage durch den Wallenfelser Bauhof geräumt. Bei klarer Sicht schweift der Blick über das Rodachtal bis zum Döbraberg und nordwärts bis zum Altvaterturm in Thüringen. Es werden festes Schuhwerk und Wanderstöcke empfohlen. An den beiden Einstiegsorten gibt es Parkmöglichkeiten und Gaststätten, die zu einer gemütlichen Einkehr einladen. sch.