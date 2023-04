Die Aktionsgemeinschaft (AG) Kronach zog bei ihrer Jahreshauptversammlung auf der Bastion Marie ein sehr positives Fazit für das abgelaufene Jahr. „Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter uns“, resümierte die Vorsitzende Michaela Weiss. Erfreulicherweise konnten die meisten Events in gewohnter Form stattfinden.

Von entscheidender Wichtigkeit sei Werbung auf allen Kanälen. Bei der Weiterverbreitung der Social-Media-Werbung wünschte sie sich mehr Interaktion – sprich, dass die Beiträge mehr geliked bzw. geteilt werden. „Das ist Werbung , die nichts kostet und jedem Geschäft zugutekommt“, appellierte sie. Mit den sich weiterhin großer Beliebtheit erfreuenden Gutscheinen bleibe der Umsatz in der Stadt. Hier hat man 2022 zusätzlich den 25-Euro-Gutschein eingeführt und die bisherigen Verkaufsstellen Sparkasse und VR-Bank um vier weitere ergänzt: Hörgold-Akustik in der Schwedenstraße, Foto-Dölling in der Bahnhofstraße, die Bäckerei Möckel am Kreuzberg sowie Weiss women & men in der Rosenau.

Als weitere Termine in diesem Jahr begleitet man erneut das Historische Stadtspektakel mit einem verkaufsoffenen Sonntag am 25. Juni. Das Stadtfest am 2. und 3. September, größtes Event der AG, soll heuer wieder in gewohnter Form stattfinden – als Fest für Jung und Alt, inklusive Automeile und Kunsthandwerkermarkt. Für das Drei-Länder-Treffen laufen aktuell Gespräche mit dem Veranstalter eines Foodtruck-Festivals.

Kronachs Bürgermeisterin Angela Hofmann würdigte die von der AG geleistete wichtige Arbeit. Die vielfältigen Aktionen, die zu einer Attraktivitätssteigerung der Städte beitrügen, verdienten größte Anerkennung. Eine große Bereicherung für die Stadt stelle der neugestaltete Stadtgraben dar, inklusive Spielplatz. Die angelegte Veranstaltungsfläche kann für Feste und Märkte genutzt werden. Philip Kober vom Kronacher Tourismusbetrieb informierte über das vom 23. bis 25. Juni in der Oberen Stadt stattfindende Stadtspektakel sowie das Jahresprogramm auf dem LGS-Gelände.

„Die Innenstädte sind das Herz unserer Gesellschaft“, bekundete Michaela Weiss. Das Angebot des Einzelhandels sei wichtig, reiche aber alleine nicht mehr aus, um dem Verlust der Laufkundschaft entgegenzuwirken. Für eine wieder bessere Frequentierung der Innenstadt bedürfe es mehr Flair und Aufenthaltsqualität sowie eines gepflegt-ansprechenden Erscheinungsbilds. Hier nahm sie alle in die Pflicht – die öffentlichen Behörden ebenso wie Bürgerschaft und Geschäftsinhaber. „Wir haben großartige Dinge erreicht, müssen aber die Zusammenarbeit noch mehr verstärken“, appellierte sie an die Mitglieder, sich noch aktiver einzubringen.

Aus diesem Grund soll der Unternehmerstammtisch wieder aufleben und eine Whatsapp-Gruppe ins Leben gerufen werden. Erfreulicherweise verstärken von nun an Raphaela Kotschenreuther-Seifert, Regina Büttner-Zapf, Dominik Denzner und Daniel Delia den Werbebeirat, um in der Planung und Organisation der Veranstaltungen mitzuwirken. hs