Ehrungen standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Brauersdorf . Besonders hervorzuheben sind die Verleihung des staatlichen Ehrenzeichens für 40- beziehungsweise 25-jährige Dienstzeit und ein Vorsitzender, der seit 40 Jahren im Amt ist. Der weitere Landratsstellvertreter Bernd Steger entbot Grüße und Dank von Landrat Klaus Löffler .

Kreisbrandrat Joachim Ranzenberger überreichte das staatliche Ehrenzeichen des Freistaates Bayern für 40 Jahre Dienstzeit an Rüdiger Butz und Michael Ringlstetter. Für 25 Jahre erhalten das Ehrenzeichen Markus Haderlein und Silvia Löffler.

Eine weitere große Ehrung stand für Wolfgang Förtsch an. Er ist seit 40 Jahren Erster Vorsitzender der Feuerwehr Brauersdorf und schon 48 Jahre im aktiven Dienst als Feuerwehrmann, 1974 bis 1982 bei der Feuerwehr Pressig. Seit 17. Januar 1982 ist er ununterbrochen Feuerwehrvereinsvorsitzender in Brauersdorf , wozu auch die Hochzeit mit der Tochter des Ehrenkommandanten beigetragen hat. In seine Amtszeit fielen große Herausforderungen wie die Organisation der Jubiläumsfeiern für 80 Jahre, 90 Jahre und 100 Jahre Feuerwehr Brauersdorf . 1997 gründete Förtsch mit dem damaligen Ersten Kommandanten Günter Grebner die erste Damengruppe in Brauersdorf und im Markt Pressig .

Förtsch ist seit geraumer Zeit Zweiter Bürgermeister und hat sich in den vergangenen 40 Jahren auch besondere Verdienste in der Dorfgemeinschaft mit mehreren herausragenden Aktivitäten erworben, hob Laudator Franz Wachter hervor, der sich als Schriftführer in die Annalen kniete und dabei auf so viele ehrenamtliche Ämter und Aktivitäten von Wolfgang Förtsch stieß, dass diese eine eigene Chronik füllen würden. Es würde den Abend sprengen, schließlich musste der Vorsitzende selbst noch zur Tat schreiten und weitere langjährige Vereinsmitglieder ehren: für 50 Jahre Treue: Ludwig Löffler, Günther Grebner, Norbert Rebhan. Für 40 Jahre: Rüdiger Butz, Franz Wachtrer. Für 25 Jahre: Reinhard Fröba, Johanna Förtsch, Melanie Förtsch, Markus Haderlein, Silvia Löffler, Josef Kopp und Elfi Kopp. eh