Auf zwei ungewöhnliche Jahre blickte Vorsitzender Thomas Baierlipp in der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Glosberg zurück. Er erinnerte an die Planungen für das Feuerwehrfest 2021, das coronabedingt letztlich dann doch ausfallen musste. Sein Dank galt den durchaus verständnisvollen Vertragspartnern, durch die der finanzielle Schaden in Grenzen gehalten werden konnte.

Kommandant Johannes Hofmann berichtete von einigen Einsätzen. 2020 mussten die Aktiven eine Ölspur beseitigen, einen Anhängerbrand löschen und eine ausgetretene Flüssigkeit bei den Glascontainern am Friedhofsparkplatz sichern. 2021 rückten die Aktiven zur Rettung einer Person über die Drehleiter und zu zahlreichen Einsätzen in Zusammenhang mit Dauerregen aus.

Besonders erfreulich war laut Hofmann, dass die Mannschaftsstärke während der Pandemie wider Erwarten sogar zugenommen hat. Aktuell zähle die Feuerwehr Glosberg 39 Aktive.

Positive Nachrichten kamen aus dem Rathaus Kronach, da der Stadtrat grünes Licht für die Anschaffung eines neuen Tragkraftspritzenfahrzeugs Logistik gab.

Bei der Jugendfeuerwehr gab es einen Führungswechsel. Fabiana Schramm hat die Leitung von Annalena Göhl übernommen und betreut gemeinsam mit Felix Stumpf aktuell vier Jugendliche.

Die Kinderfeuerwehr „Gloschberger Löschkids“ zählt aktuell 19 Jungen und Mädchen . Ein Highlight, so die Leiterin der Kinderfeuerwehr, Justine Hofmann, sei die Schnitzeljagd im Ortskern gewesen.

Als Vertreter des Landrats konnte Bernd Steger gemeinsam mit Kreisbrandrat Joachim Ranzenberger fünf Aktive mit dem staatlichen Ehrenzeichen auszeichnen. Nina Greser, Nicole Kramp und Jörg Müller erhielten das Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre Dienst am Nächsten. Für 40 Jahre zeichneten sie Wolfgang Kestel und Matthias Schuhbäck mit Gold aus.

Bernd Steger und Bürgermeisterin Angela Hofmann dankten der Wehr für ihr unermüdliches Arbeiten. Besonders erfreut zeigte sich die Bürgermeisterin über die stolze Anzahl von Kindern und Jugendlichen in der Wehr. Mit Blick auf die Anschaffung des neuen Fahrzeugs und der Mannschaftsstärke sei ihr um den Bestand der Wehr nicht bange.

Bei den Neuwahlen wurde Thomas Baierlipp als Vorsitzender bestätigt. Nicole Kramp übernimmt das Amt der Stellvertreterin von Nina Greser. Dominik Lindner bleibt Kassier, Björn Baier ist neuer Schriftführer. Beisitzer sind Andreas Simon und Matthias Schuhbäck. ms