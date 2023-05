Der CSU-Ortsverband Mitwitz setzt mit seinen Neuwahlen weiter auf eine Verjüngung an der Spitze. Auf die bisherige Vorsitzende Bianka Knauer folgt Oliver Plewa. Mit der Entwicklung in der Marktgemeinde zeigte man sich in der Hauptversammlung sehr zufrieden. Viele Ziele, die man sich im Vorfeld der Kommunalwahl 2020 gesteckt hatte, seien bereits erreicht worden. Bei anderen sei man auf bereits einem guten Weg.

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender : Oliver Plewa; Stellvertreter: Bianka Knauer, Michael Metasch, Matthias Weber ; Schatzmeister: Stephan Urban; Schriftführer: Gerd Hempfling; Digitalbeauftragter: Matthias Weber ; Beisitzer: Tobias Kuhnlein, Christina Häublein-Gleich, Jürgen Stauch, Hans-Peter Laschka . Alle wurden einstimmig gewählt.

Bianka Knauer wies in ihrem Bericht besonders auf die sehr positive Mitgliederentwicklung hin. In den letzten drei Jahren konnten acht neue Mitglieder gewonnen werden. Besonders freue sie sich, dass fünf Frauen darunter sind. Positiv blicke man den Landtags- und Bezirkstagswahlen entgegen: „Viele Projekte können wir nur umsetzen, weil der Freistaat Bayern uns großzügig mit Fördermitteln unterstützt“, weiß Vorsitzende Bianka Knauer. Der Landtagsabgeordnete Jürgen Baumgärtner habe immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Marktgemeinde und „er unterstützt, wo es nur geht“, so Knauer.

Das Jahresprogramm des Ortsverbands für 2023 hob sie besonders hervor. So werde seit diesem Jahr jeden 2. Donnerstag im Monat ein politischer Stammtisch abgehalten, zu dem alle politisch Interessierten herzlich eingeladen sind.

Als Dritte Bürgermeisterin informierte Bianka Knauer auch ausführlich aus dem Marktgemeinderat, da der Erste Bürgermeister Oliver Plewa aus persönlichen Gründen nicht an der Versammlung teilnehmen konnte. Die Zusammenarbeit im Marktgemeinderat gestalte sich überwiegend harmonisch und konstruktiv. red