„Es ist unser Ziel, weitere Maßnahmen zu ergreifen, um die Umwelt und das Klima zu schützen“, erklärte Bürgermeister Oliver Plewa (CSU) in der Gemeinderatssitzung am Dienstag. Diese Absicht habe man bereits in der Vergangenheit mit vielen Entscheidungen zum Ausdruck gebracht.

An einer ganzen Reihe von Maßnahmen, mit denen in den verschiedensten Bereichen Weichen gestellt wurden und werden, machte Plewa deutlich: „Es läuft bereits einiges, aber es gibt immer Luft nach oben.“ So resümierte er auch im Hinblick auf den im vergangenen Jahr von der Freien Wählergemeinschaft gestellten Antrag auf einen klimaneutralen Markt Mitwitz . Aufgrund der komplexen, vielschichtigen Thematik wolle man diesen Antrag in der anstehenden Klausurtagung umfassend angehen und konkrete Ziele definieren.

Das Thema Nachhaltigkeit zog sich auch durch weitere Tagesordnungspunkte. Das Gremium stimmte dabei dem Abschluss einer Zweckvereinbarung zur Konzepterstellung in Vorbereitung eines Carsharing-Angebots zu. Für einen höchstmöglichen Fördersatz von 90 Prozent muss eine Kommune den Vorsitz übernehmen und nicht – wie zunächst angedacht – die ILE Allianz B 303+, die sich um die Konzepterstellung Ende 2022 beworben hatte.

Als Antragsteller tritt jetzt die Gemeinde Schneckenlohe auf, nachdem deren Haushalt bislang noch nicht verabschiedet wurde. Der voraussichtliche Eigenanteil für Mitwitz liegt bei rund 1000 Euro.

Gestaltungsfibel erstellen

Zudem beauftragte der Marktgemeinderat die Verwaltung mit der Antragstellung auf Förderung einer Gestaltungsfibel. Laut dem Bürgermeister habe man mit dem festgelegten Sanierungsgebiet „Ortsmitte Mitwitz “ einen wichtigen Schritt getan, den Ortskern mit seiner Erscheinung, aber auch in seiner Funktion zu erhalten.

„Leider ist die Nachfrage der Bürger nach dem Kommunalen Förderprogramm noch recht überschaubar“, bedauerte er. Mit der Fibel wolle man den Menschen nunmehr eine konkrete Handreiche geben. Beauftragt mit der Erstellung der Fibel wurde das Architekturbüro Atelier Huffer Wenzel für knapp 18.000 Euro. Die Maßnahme kann über die Städtebauförderung mit bis zu 90 Prozent gefördert werden. hs