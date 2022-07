Nach zweijähriger Pause traf sich die Freiwillige Feuerwehr wieder zur Jahreshauptversammlung. Neben zahlreichen Mitgliedern konnte 1. Vorsitzender Josef Pfadenhauer besonders stellvertretenden Landrat Bernd Stegner, Kreisbrandmeister Jörg Greser und den federführenden Kommandanten Christian Peter begrüßen.

Kommandant Michael Löffler stellte in seinem Bericht heraus, dass man in den vergangenen Jahren, sobald es die Lockerungen zuließen, die Übungen am Hydranten, die Funkunterweisung und die Unfallverhütung durchgeführt habe. Selbst in der Lockdownzeit war die Wehr zur Stelle, wenn ihr Einsatz nötig war. Behilflich waren die Wehrleute auch bei einer Sammlung für die Ukraine.

Laut Vorsitzendem Josef Pfadenhauer wurde die Corona-Zeit gut überstanden. Für das kommende Jahr stellte er auch wieder den Familiennachmittag in Aussicht und bemerkte, dass sich die Wehr zukünftig um das Johannisfeuer kümmern werde. Momentan zähle die Wehr in Effelter 25 aktive und 80 passive Vereinsmitglieder.

Für 25-jährige aktive Tätigkeit in der Feuerwehr erhielt Marcus Appel das staatliche Ehrenzeichen. Für treue passive Mitgliedschaft im Feuerwehrverein fanden anschließend weitere Ehrungen statt. Für 40 Jahre: Günther Dressel, Georg Fischer, Christof Löffler und Roland Löffler. Hermann Appel und Helmut Zwosta, der im Alter von 65 Jahren die Wehr zum Teil noch aktiv unterstützt, können auf 50 Jahre zurückblicken. kl