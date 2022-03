Am Montag, 21.3., startet das Tierheim Kronach eine Spenden-Aktion. Bereits im Dezember veranstalteten die Verantwortlichen mit großem Erfolg eine Internet-Weihnachtsauktion via Facebook . Die sogenannten „Frühlings-Auktion“ soll etwa bis Ostern laufen oder eben so lange der Vorrat an Waren zum Verkaufen ausreicht. ?

Für die Aktion sucht das Tierheim Verkaufsartikel, die im Internet präsentiert werden können. Alle Dinge, die noch gut erhalten und funktionstüchtig sind, sind den Veranstaltern der Aktion herzlich willkommen. Besonders passend sind natürlich frühlingshafte oder auf Ostern bezogene Deko-Artikel.

Das Tierheim möchte auch Geschäfte oder Ladenlokale ansprechen. Gut versteigern ließen sich Gutscheine aller Art. Der Renner bei der Weihnachtsauktion waren Gutscheine zum Reiten bzw. für einen Erlebnis-Nachmittag auf dem Reiterhof.

Auch Selbstgemachtes komme immer sehr gut an, ganz egal ob Marmeladen, Liköre, Pralinen, aber auch Gestricktes, Genähtes, Gehäkeltes oder Sonstiges.

Gruppenregeln beachten

Spenden können entweder im Tierheim abgegeben oder selbst in der Auktion veröffentlicht werden. In diesem Fall müssten Spender aber auch den Dialog mit den Käufern selbst übernehmen. Dafür sollten die Gruppenregeln auf der Auktionsseite beachtet werden.

Die Auktionsseite finden Interessiere bei Facebook . Einfach „Auktionen Tierheim Kronach“ bei der Suchfunktion auf Facebook eingeben. Nicht-Mitglieder können über eine Anfrage der Gemeinschaft beitreten.

Der Erlös kommt zu hundert Prozent den Tieren im Tierheim Kronach zugute. Mit der Auktion möchte das Tierheim etwas frischen Wind in die staubigen Kassen bringen. ? red